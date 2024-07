Stay healthy! Tips para maging healthy ang family

Isa sa apat na batang Pilipinong edad 5 pababa ang stunted o maliit para sa kanilang edad.

May problema rin pagdating sa obesity o labis na katabaan sa mga bata. Bagaman, mababa lang ang 3.9 percent, tumataas naman ang antas nito habang tumatanda at nagiging teenager.

Ngayong Buwan ng Nutrisyon, importanteng pagtuunan natin ng pansin ang kalusugan ng bawat miyembro ng ating pamilya, lalo na ng mga bata. Dahil ang susi sa magandang bukas ay isang batang malusog at malakas. Kahit na malaking hamon ang malnutrisyon, may mga simpleng hakbang na pwedeng simulan sa ating mga tahanan para ito ay labanan.

Tamang nutrisyon ng ina. Ang pagkabansot ay dulot ng kakulangan sa tamang nutrisyon sa unang 1,000 araw ng buhay. Kaya siguraduhing may sapat na nutrisyon bago at habang buntis pati na rin habang nagpapa-breastfeed. Dapat ekslusibong magpasuso sa unang anim na buwan ni baby at ipagpatuloy ito hanggang magdalawang taon.

Magplano ng tamang pagkain. Dapat balanse ang pagkaing inihahain natin sa mga bata. Siguraduhing naisasama sa ating plano ang gulay, prutas, karne, isda, itlog at mga pagkaing butil. Importante ang balanced diet para makuha nila ang lahat ng kailangang nutrisyon. Iwasan din ang matatamis na pagkain at inumin. Makakatulong din ang meal planning para maiwasan ang pagbili ng mga hindi kailangan at masigurong masustansya ang bawat pagkain.

Ugaliing mag-ehersisyo ng regular. Engganyuhin ang bawat miyembro ng pamilya na mag-ehersisyo dahil ang regular na pisikal na aktibidad ay mahalaga para mapanatili ang tamang timbang at kalusugan. Maglaan ng kahit 30 minuto kada araw para sa mga simpleng aktibidad tulad ng paglalakad, pagtakbo, o paglalaro ng mga sports. Kapag aktibo ang pamumuhay, maiwasan natin ang mga sakit na dulot ng malnutrisyon at obesity.

Magtanim ng gulay. Hindi lang makakatulong ang pagtatanim na magkaroon ng sariwang pagkain sa hapag, makakatulong din ito para magkaroon ng bonding activity ang pamilya. Isama ang mga bata sa pangangalaga at pagpapalago ng mga tanim.

Maging ehemplo sa mga bata. May kasabihan nga tayo na kung ano’ng nakikita ng bata na ginagawa ng matatanda ay siya rin nitong ginagawa. Kung nakikita ng mga bata na sina mama at papa ay hindi kumakain ng masusustansyang pagkain o nag-eehersisyo, maaaring ito rin ang makasanayan at kalakihan nila.

Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, maaachieve din natin ang healthy lifestyle at mapapalayo ang ating pamilya sa banta ng malnutrisyon. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan, kaya pangalagaan natin ito. Magtulungan tayong lahat para maging mas malusog ang bawat Pilipino ngayong Buwan ng Nutrisyon.