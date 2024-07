Ruffa Gutierrez, Catriona Gray kabugan sa Binibining Pilipinas

Dalawa sina Ruffa Gutierrez, Catriona Gray sa mga magho-host ng 60th edition ng Binibining Pilipinas beauty pageant ngayong Linggo sa Araneta Coliseum.

Si Ruffa ay Binibining Pilipinas – World noong 1993 at in-assign din siyang lumahok ni Mrs. Stella Marquez-Araneta sa The Look of the Year noong 1992 sa New York City. Siyempre, naging Miss World Second Princess siya noong 1993 nang nag-compete siya sa Sun City, South Africa.

Si Catriona naman, kahit lumabas na sa Miss World, sumali pa rin siya sa Binibining Pilipinas noong 2018 at siya nga ang pinalad na lumaban sa Miss Universe 2018. Siyempre, siya ang nag-uwi ng nasabing titulo.

At ngayong 60th edition na nga ng Binibining Pilipinas, parehong excited sina Ruffa, Catriona na mag-host ng nasabing beauty pageant.

At ang fans nga ng dalawa, sinasabing siguradong kabugan sila sa Binibining Pilipinas!

Pero tunay ngang exciting na manood ng 60th Binibining Pilipinas sa Linggo dahil kina Ruffa at Catriona.

So bongga! (Jun Lalin)