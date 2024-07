NAGBABALA ang Philippine National Police – Internal Affairs Service (PNP-IAS) sa publiko laban sa mga scammer o pekeng pulis na mangi­ngikil kapalit umano ng proteksyon at serbisyo.

Ginawa ni IAS Inspector General Atty. Brigido Dulay ang pahayag matapos silang makatanggap ng impormasyon na may mga taong nagpapanggap na IAS police officer na nagso-solicit ng pera partikular sa mga negosyante kapalit ng proteksiyon at serbisyo ng PNP. Ayon kay Dulay, nakikipag-ugnayan na sila sa ibang unit ng PNP para matukoy at maaresto ang mga pekeng IAS officer. Aminado siya na nakasisira ito sa kanilang imahe kaya dapat na matunton agad ang mga scammer. Paliwanag niya, hindi trabaho ng IAS na makipagtransaksiyon sa publiko dahil ang tungkulin nila ay imbestigahan ang mga pulis na nasasangkot sa iba’t ibang krimen. Aniya, kakasuhan nila ng usurpation of authority na maaaring makulong ng mula da­lawa hanggang 10 taon ang sinumang mapatutunayang kumakaladkad sa kanilang hanay. ­(Edwin Balasa)