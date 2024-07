Nakaamba ang panibagong taas-presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, batay sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.

Nasa P1.25 hanggang P1.50 ang taas-presyo sa kada litro ng gasolina habang 40 hanggang 60 sentimo sa krudo. Inaasahan naman ang 60 hanggang 80 sentimo na taas-presyo sa kada litro ng kerosene.

Kapag natuloy, ito na ang ikaapat na magkakasunod na linggo ng taas-presyo sa mga produktong petrolyo.

Ayon kay Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau, mataas ang demand sa langis ang isa sa dahilan ng pagtaas ng presyo nito sa pandaigdigang pamilihan.

“Mataas kasi ang demand sa fuel lalo na summer season sa mga Southern Hemisphere countries kaya tataas pa `yung pangangailangan nila lalo na sa US, gasoline base ang ginagamit sa kanila. Nakitaan pa na nagamit nila ang stock nila so mataas talaga ang demand nila. Lastly po, nandyan pa rin `yung kaguluhan sa Middle East, kaya kada bibili ng produktong petrolyo, mayroon talagang karagdagang taas ng demand at increase ng supply,” pahayag ni Romero. (Betchai Julian)