Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si incoming Department of Education (DepEd) Secretary Sonny Angara na ibalik ang Philippine History subject.

Sa panayam ng media sa Pangulo sa Sulu, sinabi nito na kakaunti lamang ang nababanggit tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas batay sa nakita niya sa workbook ng kanyang mga anak kaya dapat lamang na ibalik ito bilang subject.

“One thing I asked of him was to please teach our children Philippine history because I have seen my children’s workbooks and there’s very little said about the history of the Philippines. And for me, that is so important for the simple reason that, that is what Philippine History,” wika ng Pangulo.

Bukod dito, inatasan din ng Pangulo si Angara na ayusin ang curriculum upang madaling maintindihan dahil marami aniyang mga estudyante na nasa Grade 5 at 6 na mahina pa rin magbasa o makaintindi.

Matatandaang inalis ang Philippine History subject sa high school l curriculum matapos maglabas ng DepEd Order N0. 20 noong 2014. (Aileen Taliping)