MAGANDANG balita para sa mahigit 200,000 miyembro ng Philippine National Police (PNP) dahil simula kahapon ay ipinamahagi na ang kanilang performance-based bonus (PBB) para sa fiscal year 2022.

Makikinabang sa P4 bilyong PBB ang mahigit 200,000 PNP personnel na nakapagtala ng ‘exceptional performance’ at nakakuha ng total score na 80 puntos sa itinakdang PBB Criteria and Conditions. Ayon ss PNP, bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng PBB na katumbas ng 52% ng kanilang December 31, 2022 monthly basic salary na didiretso sa

kanilang ATM payroll account. Hindi kuwalipikado sa PBB para sa fiscal­ year 2022 ang mga tauhan ng

PNP na nahaharap sa mga kasong kriminal at administratibo. Kabilang din dito ang mga nabigong makapagsumite ng kumpletong dokumento, may mababang performance, extended leave at mga outstanding cash advance. (Edwin Balasa)