Sinimulan na ng Department of Agriculture (DA) ang “large scale trial” ng Program 29 o P29 para sa pagbebenta ng P29 per kilong bigas sa 10 Kadiwa center sa National Capital Region (NCR) at Bulacan.

Puntirya ng P29 na matulungan ang mas maraming senior citizens, single parents, persons with disabilities (PWD), at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps).

Kabilang sa mga Kadiwa center ay matatagpuan sa Bureau of Animal Industry at National Irrigation Administration sa Quezon City; Bureau of plant Industry sa Manila; Food Terminal Incorporated sa Taguig; Philfida Compound sa Las Piñas; Barangay 167 sa caloocan; Barangay Fortune sa Marikina; Marikina; Disiplina Village sa valenzuela; at Barangay Minuyan Proper sa San Jose Del Monte sa Bulacan.

Tuwing Biyernes, Sabado at Linggo bukas ang mga Kadiwa center at magtatagal ang operasyon nito hanggang maubos ang stock.

Kahapon lamang inanunsyo ang pagsisimula ng program 29 o ang mas pinalawak na pagbebenta ng P29 per kilong bigas kaya nagpaalala rin si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa mga benepisyaryo na huwag abusuhin ang programa para marami ang makinabang. (Andrea Salve)