P17M puslit na yosi nasabat, 2 child laborer nasagip

DALAWANG menor de edad ang nasagip habang abot sa P17 milyon na halaga ng puslit na sigarilyo ang nasabat ng mga awtoridad sa Indanan, Sulu noong Huwebes.

Nasa kustodiya na ng Indanan Municipal Police Station ang mga child laborer para sa isinasagawang imbestigasyon at nakatakda silang i-turn-over sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) para sa kaukulang disposisyon habang naisalin na sa Bureau of Customs (BOC) ang mga puslit na sigarilyo. Ayon sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region (PRO-BAR) umaabot sa 210 master case ng mga smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng P12,033,000 ang nasabat sa Sitio Laum Niyog, Kajatian village, Indanan, Sulu habang lulan sa isang bangkang de-motor na binabantayan ng dalawang menor de edad. Samantala, isa naman ang nadakip nang maharang ng mga awtoridad ang

bangkang may kargang 97 master case ng mga puslit na sigarilyo na nagkakahalaga ng P5,650,600 sa Patikul, Sulu bandang ala-1:20 nang tanghali noong Huwebes. Nag-ugat ang pagdakip sa suspek batay sa natanggap na impormasyon ng

pulisya mula sa isang residente sa Patikul. “In light of numerous apprehensions of smuggling recent apprehensions

of smuggling activities, we send a clear and unequivocal message to violators: it is time to cease your unlawful practices,” pahayag naman ni Police Brigadier General Prexy Tanggawohn, director ng PRO-BAR.