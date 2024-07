Mega dialysis center sisimulan na

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Noong nakaraang linggo ay sinamahan ko si Speaker Ferdinand Martin Romualdez para sa groundbreaking ng pinakamalaking hemodialysis center sa bansa.

Itatayo sa National Kidney and Transplant Institute (NKTI) sa Quezon City, ang 13-palapag na gusali ay tinaguriang Mega Hemodialysis Legacy Building.

Isa lamang ito sa Legacy Specialty Hospital projects ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. at Speaker Romualdez. Kasabay nito ang Legacy Food Security para palaguin ang produksyon ng pagkain at tiyaking may sapat na pagkain, at ang Legacy Housing for the Poor na magtatayo ng libu-libong abut-kaya at disenteng pabahay para sa mahihirap nating kababayan.

Ang pinakamalaking hemodialysis center sa bansa ay magkakaroon ng makabagong medical technology para tugunan ang espesyal na pangangailangan ng mga pasyente.

Upang hindi mahirapan ang pasyente at kanyang pamilya mula sa probinsiya, magkakaroon din ito ng halfway house. Sa pamamagitan nito, hindi na doble ang gastos sa pamasahe at lugar na pansamantalang tutuluyan.

Lalagyan din ito ng dormitoryo para sa mga doktor at nurse. Mayroon din itong training facility upang mapalakas ang kakayanan ng mga healthcare professionals mula sa iba’t ibang panig ng bansa.

Kapag natapos ang pagpapatayo ng pasilidad, lalagyan ito ng 200 dialysis machines — doble sa 100 dialysis machines ng Lungsod na Maynila — na ngayo’y itinuturing na pinakalamaki sa bansa. Bawat dialysis machine ay katumbas ng buhay na masasagip.

Tiyak namang masarap at masustansiya ang pagkain sa food court dito. Higit sa lahat, libre ang pagpapagamot ng mga indigent patients. Isa po itong nakapahalagang hakbang para mapaunlad ang ating healthcare system kaya proud ako na maging bahagi ng proyektong ito.

Alam po ninyo, 65 porsiyento ng benepisyaryo People’s Day ng Ako Bicol Party-list tuwing Lunes sa North Gate ng Batasang Pambansa sa Quezon City ay may suliranin sa bato o nangangailangan ng pang-dialysis. Marami ang dumadaing dahil hindi biro ang gastusin dito, dagdag pa ang mahabang pila para lang maumpisahan ang konsultasyon at pagpapagamot.

Ngayong mauumpisahan na ang legacy specialty center for kidney, mas makakatugon tayo sa mga pasyenteng may renal problems para sa mas mabilis at mabisang pagpapagamot!

Bukod sa inyong lingkod at kay Speaker Romualdez, nakasama natin sa seremonya sina Deputy Majority Leader Janette Garin, Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, mga opisyal ng Department of Health, NKTI Executive Director Dr. Rose Marie Rosete-Liquete at mga opisyal ng Quezon City LGU sa pangunguna ni Vice Mayor Gian Carlo Sotto.

Sa ating mga kababayan, hindi po titigil ang Mababang Kapulungan ng Kongreso sa pagpasa ng mga batas at paglalaan ng pondo para gawing malusog at maginhawa ang mga Pilipino. Tulad po ng sinabi ng ating Speaker at Pangulong Bongbong Marcos, bawat buhay ay mahalaga.

Samantala, nais ko pong magpasalamat kay Masbate Gov. Antonio “Tony” Kho sa mainit na pagtanggap sa inyong lingkod noong ako ay bumisita sa kanilang lalawigan kamakailan.

Nakibahagi ang Ako Bicol Party-list sa pagdiriwang ng Bagat Dagat Festival 2024 sa Brgy. Matayum, Cataingan, Masbate City noong nakaraang buwan.

Personal kong dinaluhan ang okasyon upang tunghayan ang mga aktibidad tulad ng “Bakbakan sa Masbate” na nasa ikalawang edisyon na ng ATK promotion, isang professional sports in boxing ni Masbate Governor Tony Kho.

Ang main event ng laban ay sina Jeo Santisima ng Masbate at ang defending champion mula sa Thailand na si Arnon Yupang upang paglabanan ang titulo ng WBC Asia Continental Super Featherweight Championship. Ilan sa mga proyektong isinusulong ni Gov. Kho ay may kinalaman sa pagpapaunlad ng turismo at pagbibigay ng trabaho sa mga kababayan.

Isang karangalan po sa Ako Bicol Party-list na maimbitahan sa malaking pagdiriwang ng Masbate.

Sa susunod na linggo, marami pa tayong ibabalitang proyekto at programa ng Ako Bicol Party-list. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!