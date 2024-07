NASAWI ang magkapatid habang kapwa malubhang nasugatan ang kanilang mga magulang nang mawalan ng preno ang sinasakyan nilang motorsiklo at sumalpok sa madilim na bahagi sa Barangay Sinsin sa Cebu City noong Miyerkoles.

Agad na namatay ang magkapatid na babae edad 9 at 12 dahil sa matinding pinsala sa ulo at katawan habang ginagamot pa sa Cebu South Medical Center ang mga magulang nila na sina Germain at Cherrefe Pardillo dahil sa parehong pinsala. Ayon sa kanilang mga kaanak, umalis ang mag-anak sa kanilang bahay sa Barangay Bonbon bandang alas-10:00 nang gabi noong Miyerkoles para pumunta sa burol ng isa pa nilang kamag-anak sa Barangay Mojon sa Talisay City. Pagsapit sa madilim na bahagi sa Barangay Sinsin, nagloko umano ang preno ng motorsiklo ng mag-anak dahilan para bumangga ang mga ito sa bangketa. Tumilapon umano ang mag-anak kung saan kapwa tumama ang ulo ng magkapatid sa sementadong bangketa na nagresulta sa agaran nilang kamatayan. Samantala, iniimbes­tigahan na ng Traffic­ Enforcement Unit (TEU) ng Cebu City Police Office (CCPO) ang insidente.