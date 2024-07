Kai Sotto 50-50 sa OQT semifinals

IDINIRETSO sa ospital si Kai Sotto pagkatapos ng 96-94 loss ng Gilas Pilipinas sa Georgia sa huling group play ng FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia Huwebes ng gabi.

Paatake sa basket si Sotto, bagsak ang 7-foot-2 center 4:22 sa second quarter nang salpukin ni Joe Thomasson. Natawagan ng unsportsmanlike foul si Thomasson, naipasok ni Kai ang basket na nagsindi sa 11-0 counterattack ng Nationals para magsimulang umahon mula 40-20 deficit.

Hindi na ibinalik sa laro si Sotto, naka-4 points sa loob ng halos 5 minutes.

“He is in the hospital checking out his rib,” balita ni coach Tim Cone sa postgame press conference. “It’s X-ray, we don’t have any news on that yet whether how far he’ll be able to go forward.”

Pasok pa rin sa semis ang Nationals sa kabila ng talo. Kinailangang manalo ng mula 19 points ang Georgia para pauwiin ang Filipinos.

Wala pang update ang Samahang Basketbol ng Pilipinas sa lagay ng big man, hindi sigurado kung makakalaro sa semis ngayon laban sa Group B No. 1 Brazil. No. 2 sa Group A ang Pilipinas sa likod ng top seed Latvia.

Alas-8:30 Sabado ng gabi (oras sa Manila) ang Gilas-Brazil tipoff.

Walang Kai na katuwang ni June Mar Fajardo sa gitna, rumesponde ang iba pang bigs ni Cone at na-outrebound pa ng Filipinos ang mas malalaking Georgians 36-29.

Sa third ay inagaw pa ng Gilas ang manibela bago nagbuhol sa 74-74 papasok sa fourth. Tuwing magtatangkang lumayo ang Georgia ay may sagot ang Pinoys, ikinamada ni CJ Perez ang 12 sa 14 points niya sa final frame.

“We got some really good bench production from Carl Tamayo, CJ Perez, Kevin Quiambao and Japeth Aguilar, our veteran, our captain, really stepped into the void and gave us big minutes in what would’ve been Kai’s minutes,” dagdag ni Cone. (Vladi Eduarte)