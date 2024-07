Justin Baltazar, Pampanga binuhusan Heatwaves

Mga laro Sabado:

(Sentrong Pangkabataan, Calapan City)

4:00pm – Bicolandia vs Batangas City

6:00pm – Bulacan vs Abra

8:00pm – Imus vs Mindoro

PATULOY na nagpamalas ng husay si reigning league MVP Justine Baltazar nang magningning para sa Pampanga Giant Lanterns at sunugin ang Pangasinan Heatwaves 74-50, habang kapwa nanaig ang Valenzuela Classics at Pasay Voyagers sa naunang laro, Huwebes ng gabi, sa tumitinding preliminary round ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth Season sa Bren Z. Guiao Convention Centre sa San Fernando, Pampanga.

Rumehistro ng panibagong doble pigura ang 6-foot-7 Gilas Pilipinas forward at PBA-bound center sa 21 puntos, siyam na rebounds, tatlong assists at tatlong blocks para dalhin sa impresibong 15-game winning streak ang defending champions matapos malaglag sa unang asignatura sa 29-team regional conference.

Naging kaagapay sa iskoring ng pinapalagay na No. 1 draft pick ng 2024 PBA Annual Draft sina Archie Concepcion na may 13 puntos, siyam na rebounds, limang assists at tig-isang block at assist at Lervin Flores na kumarga ng double-double sa 12 puntos, 14 boards at dalawang assists.

Wala namang nakapagtala ng doble pigura para sa Pangasinan na pinangunahan ni Hesed Gabo sa siyam na puntos at apat na assists na bumagsak sa 6-10 rekord.

Nakalusot naman ang Valenzuela laban sa Muntinlupa Cagers Elburg Paramount sa iskor na 73-71 sa ikalawang laro matapos maibuslo ni Dennis Gabriel Santos ang dalawang magkahiwalay na split free throws upang selyuhan ang ika-siyam na panalo.

Nabalewala naman ang kinarga ni Joshua Marcos na game-high 24-puntos, siyam na assists, limang boards at apat na steals para sa Muntinlupa na nalasap ang two-game losing skid.

Nilipad naman ng Pasay ang kanilang back-to-back na panalo mula sa 77-67 tagumpay laban sa Bacolod City of Smiles bunsod ng doube-double ni Dhon Reverente sa 20 puntos at 11 rebounds, habang nasayang ang game-high performance ni Alfred Sedillo sa 23 puntos at anim boards. (Gerard Arce)