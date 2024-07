Janella Salvador umaming nagka-crush sa kapwa babae

Naku, July na nga pero mukhang extended ang Pride Month dahil may revelation na naman si Janella Salvador!

Sa guesting niya sa isang radio program, napag-usapan ang kanyang latest single na ‘Hey You’, isang GL o girls’ love themed song. Trending nga ito, at No. 11 na sa YouTube Philippines trending list kahit ilang linggo pa lang ang nakalipas! Ang bongga!

Sa panayam, tinanong si Janella kung ano ang naging inspirasyon niya sa pagbuo ng kantang ito na bibida sa LGBTQIA+ community, partikular sa girl-to-girl relationships. Ayon kay Janella, hindi niya magagawa ang project kung wala ang mga taong tumulong sa kanya, na karamihan ay mga kaibigan niyang bahagi rin ng community. Kabog!

Pero ito na nga ang ikinaloka ng mga utaw, ha! May follow-up question kasi ang host at tinanong kung nagkaroon na ba si Janella ng moment na nagka-crush siya sa kapwa babae. Matapang itong sinagot ni Janella ng “Of course. Hindi mabubuhay ‘yung music video.” Talbog!

Dagdag pa ni Janella, gusto niyang maging personal ang kanyang kanta.

“Since it was my concept, I wanted it to be as personal as possible. So galing ako ng all-girls school, so ‘yun din ‘yung nilagay ko sa music video.”

May advice rin si Janella sa mga nahihiyang mag-open na into girl-to-girl relationship sila. Sey ni Janella, “I think in this day and age, ‘pag hindi ka pa rin okay sa ganun, what are you even doing?” Wala naman daw kasing problema dahil love is love and love is for everybody. Ang bongga!

Talagang nakakabilib nga ang tapang ni Janella sa pag-lend ng kanyang espasyo para sa cause ng isang minority. At mas nakakabilib din na talagang very open siyang pag-usapan ang mga bagay na may kinalaman sa kanyang sariling sekswalidad.

Sa Pilipinas, kung saan maituturing pa ring ‘taboo’ ang usaping sexuality, it really means a lot when a celebrity like Janella is very open about their stance. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit marami ang sumusuporta sa kanya, no!

‘Yun na! (Carl Balasa)