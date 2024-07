Droga siniksik sa ari, buking

BIGO ang isang babae na maipuslit sa kulungan ang dala niyang ilegal na droga matapos mabuking na nakasiksik sa kanyang ari sa Pagbilao, Quezon noong Huwebes nang hapon.

Ayon sa report ng Pagbilao police, bandang alas-2:30 nang hapon nang dumating sa Pagbilao District Jail at tangkaing ipuslit ng 41-anyos na suspek na si Charmaine Loreno, residente sa Lucena City, ang walong sachet ng shabu na binalot sa electrical tape at ipinasok sa kanyang ari. Agad itong nabuko ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) dahil sa kakaibang kilos ng suspek nang sumalang na ito sa kanilang inspeksiyon. Tumitimbang ito ng 38.77 gramo at may street value na P790,908.00. Lumitaw sa imbestigasyon na hindi lang para sa isang tao ang ipupuslit na droga kundi para sa illegal drug trade na nangyayari sa loob ng pasilidad ng BJMP. Ayon pa sa pulisya,­ ilang beses na ring naaresto ang suspek sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga. Kakasuhan ito ng pag­labag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Ronilo ­Dagos)