Binigyang-diin ni Senador Alan Peter Cayetano na “avoidable” o naiwasan sana ang pagtaas ng gastos sa New Senate Building (NSB) kung aktibong nakipag-ugnayan ang Department of Public Works and Highways (DPWH) sa kapulungan bago inaprubahan ang Detailed Architectural and Engineering Design (DAED) ng proyekto.

Sabi ni Cayetano, chairman ng Senate Committee on Accounts, ang pagsusuri sa konstruksyon ng NSB ay layuning magkaroon ng malinaw na completion date, cost, at design na maaasahan ng Senado at ng publiko.

Inihayag ni Cayetano na ang lumalaking gastos sa konstruksyon ay maaaring naiwasan kung sumunod lang ang DPWH, na project manager ng NSB, sa “standard procedure” ng pakikipag-ugnayan sa Senado bago aprubahan ang DAED ng gusali na ipinapatayo sa Taguig City.

Sinabi ng DPWH na hindi nila “inaasahan” ang mga design revision na nagdulot ng dagdag na gastusin para sa proyekto.

Iginiit ni Cayetano na maaaring naiwasan ito kung nagkaroon ng kusa ang DPWH na pag-ugnayin ang Senado at ang Hilmarc’s Construction Corporation na kontraktor ng proyekto.

Samantala, hindi pa nakuntento sa imbestigasyon ng Senate Committee on Accounts, naghain naman si Senador Robin Padilla ng isang resolusyon kung saan hinirit nito ang hiwalay na imbestigasyon sa gastos sa NSB.

Sa Senate Resolution 1063, ang Senate Committee on Public Information and Mass Media na kanyang pinamumunuan ang mag-iimbestiga “in aid of legislation” sa aniya’y paglaki ng gastos sa NSB.

“There is a need to let the public know of the partner contractors if any, and subcontractors of Hilmarc’s Construction Corp.,” nakasaad sa resolusyon ni Padilla.

Ipinunto niya na sa pagdinig ng komite noong Hulyo 3, ang gastos sa proyekto ay umabot na sa P23.38 bilyon, kasama ang P8.9 bilyon para sa core and shell; P2.5 bilyon sa fit-out; P1.6 bilyon sa land acquisition; at P10.33 bilyon sa “works to complete.” (Reymund Tinaza/Dindo Matining)