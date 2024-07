May nagaganap nang pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at China upang magkaroon ng posibleng kasunduan sa isyu ng Ayungin Shoal, ayon kay Department of Foreign Affairs (DFA) Enrique Manalo.

Ayon kay Manalo, sa isang Bilateral Consultation Mechanism (BCM) meeting kamakailan pinag-usapan ang kasaluuyang sitwasyon sa Ayungin Shoal na naging sentro ng tensiyon dahil sa pangha-harass ng China sa mga resupply mission ng Pilipinas sa mga tropa nito sa BRP Sierra Madre.

“There are discussions and we hope to arrive at an understanding or possible agreement,” sabi ni Manalo.

Kapag nagtagumpay aniya ang pag-uusap, posibleng ito ang maging kauna-unahang kasunduan ng dalawang bansa sa isyu ng Ayungin Shoal.

Napag-alaman na naganap ang pag-uusap noong Hulyo 2, o mahigit dalawang linggo matapos na atakihin ng China Coast Guard (CCG) ang Philippine Navy boats na nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre noong Hunyo 17.

Sa magkahiwalay na pahayag ng dalawang bansa, mayroon na umanong “constructive” na pag-uusap kung paano haharapin ang sitwasyon sa Ayungin Shoal at nagkasundo na pahupain ang tensiyon.

“Both sides agreed to continue discussions to find a mutually acceptable resolution to the issues,” ayon pa sa DFA. (PNA)