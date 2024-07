Daniel Padilla suportado si Leonardo DiCaprio sa Masungi Georeserve

Flinex ni Daniel Padilla sa kanyang Instagram story ang pagsuporta niya sa panawagan ng Hollywood actor at kilalang environmentalist na si Leonardo DiCaprio.

Kaisa si Daniel sa advocacy ni Leonardo na protektahan ang Masungi Georeserve. At dahil sa IG post ni DJ, mas maraming netizens at kababayan natin ang nagkaroon ng awareness tungkol dito.

Gaya ng A-list Hollywood actor, kilala rin si Deej na isa sa iilang local celebrities na tunay na may malasakit sa environment. Kasama ang kanyang mga fan at followers, marami na silang nagawang activities na may kaugnayan sa pagpe-preserve ng kapaligiran at natural resources ng bansa.

Siyempre, trending worldwide ang ginawang pagkalampag ng The Oscar-winning actor sa DENR.

Nanawagan nga kasi si Leonardo sa ating mga kababayan na tulungan siya at iba pang local environmental rangers para maiparating kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr. ang kanilang hinaing at panawagan na ma-preserve at patuloy na maprotektahan ang Masungi Georeserve sa Rizal Province.