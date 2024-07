ARESTADO ng mga tauhan ng Manila Police District (MPD) ang isang Chinese matapos itong ireklamo ng kanyang kababayan na pagkulong sa isang casino sa Malate, Maynila dahil sa hindi pagbabayad sa kanyang utang na P200,000.

Iprinisenta kahapon kay MPD Director PGen. Thomas Arnold Ibay ang suspek na si Song Peng Ren, alyas ‘Luo Jie’, 35, casino financier at residente ng Alpha Grandview Condominium sa 1906 BBT Building M. Adriatico St., Malate.

Positibo itong kinilala ni Luo Jing, alyas ‘Jun Cheng’, 31-anyos, coputer technician at residente sa Tower II, Unit 7011, Coast Residence Pasay, City na isa sa limang Chinese na ilegal na nagdetine sa kanya dahil sa P200,000 utang sa casino. Nangyari umano ang insidente sa Xi Lai Deng casino na matatagpuan sa Adriatico Square, General Malvar St., sa kanto ng Adriatico, Ermita, Maynila noong Hunyo 28, 2024. Kasama umano ni Cheng ang kaibigan na si Yang Jinwen nang magtungo sa Adriatico Square kung saan dumiretso si Cheng sa casino habang si Yang ay sa bar pumunta at uminom. Ilang saglit lang at nakatanggap ng mensahe si Yang mula kay Cheng para ipaalam na ikinulong siya ni Song. Nagreklamo si Yang sa MPD-PS 5 na agad rumesponde at pinuntahan ang casino kung saan naaresto si Song at nasagip si Cheng. Samantala, hinahanap pa ng MPD ang dalawang kasama ni Song. Kinasuhan si Song ng Kidnapping at illegal detention at walang inirekomendang piyansa ang piskalya para sa kanyang pansamantalang kala­yaan. (Juliet de Loza-Cudia)