NALIHIS sa New York ang isang biyahe ng Delta Airlines na pa-Amsterdam matapos na dumaing ng pana­nakit ng tiyan ang mga pasahero rito dahil sa nakain umanong panis na chicken meal noong Miyerkoles.

Umalis ang eroplano sa Detroit ng alas-11:00 nang umaga noong Martes at dumating sa New York ng alas-kuwatro nang madaling-araw. Pagdating sa JFK aisport sa New York, agad silang inasistihan ng mga medical crew ng airline.

Sa halip na dumiretso ng Amsterdam, bumalik sa New York ang eroplano dahil sa reklamo ng mga pasahero ng matinding pana­nakit ng tiyan matapos makakain ng panis na chicken meal na inihain sa kanilang hapunan. Ayon sa isang source, nasa 70 mula sa kabuuang 277 na pasahero ang nalason sa panis na chicken meal.