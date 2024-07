Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pagbili ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ng karagdagang multi-role fighter (MRF) aircraft para magamit na pangdepensa ng bansa.

Ayon kay AFP chief General Romeo Brawner Jr., inilatag niya sa Pangulo ang updated defense plan na “Bantay Kalayaan” sa isinagawang 1st semester command conference sa Camp Aguinaldo kahapon.

Pero ayon pa kay Brawner, wala pang nabubuong desisyon kung anong klaseng MRF aircraft ang bibilhin at kung gaano ito kadami.

Sa ngayon, mayroong 12 unit ng FA-50 ang Philippine Air Force (PAF), pero aminado si Brawner na hindi pa rin ito sapat para ipagtanggol ang bansa mula sa iba’t ibang banta.

Paliwanag ng opisyal ang kailangan ngayon ng AFP ay mas marami, mas malaki, mas mabilis at mas mabangis na MRF aircraft gaya ng F-16 ng US Lockheed Martin at ng JAS-39 ng Swedish Saab na siyang posibleng contender para sa proyekto

Binigyang diin pa ng AFP Chief na ang pagbili ng mga karagdagang kagamitan para sa external defense ay bahagi ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program. (Edwin Balasa)