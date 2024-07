Batang Cabrera patok sa takilya

INAASAHANG bakbakan ang masisilayan ng mga karerista sa Philracom Rating Based Handicapping System dahil mga dekalidad na kalahok ang magtatagisan ng bilis kabilang si Batang Cabrera ngayong Sabado sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Rerendahan ni jockey AP Asuncion, makakalaban ni Batang Cabrera ang anim pang kabayo sa distansiyang 1,400 metro.

May nakalaan na P10,000 guaranteed prize na masusukbit ang owner ng winning horse, ang ibang kalahok ay sina Sister Moon, Easy Does It, Eye In The Sky, Easy Way, Euroclydon at Most Grateful.

Posibleng magpakitang-gilas din sa event na suportado ng Philippine Racing Commission sina Sister Moon at Easy Way.

Sasakyan ni GL Siego si Sister Moon habang nakatoka kay Easy Way si reighning Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee John Alvin Guce.

Magbubulsa rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P4,500 habang P1,000 sa second placer.

Samantala, pitong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Sabado, magsisimula ang aksiyon sa alas-3 ng hapon.

Pitong karera din ang ilalarga bukas ng Linggo. (Elech Dawa)