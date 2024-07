Barbie Forteza wagi ang ‘pang-aakit’ kay David Licauco

Grabe ang lakas ng sigawan ng ‘BarDa!’ sa pasilyo ng SM Megamall Cinema 8!

Nakakaloka ang pagdumog ng mga faney sa premiere night ng pelikula nina Barbie Forteza, David Licauco.

Sabi ko nga, iba rin talaga ang hatak ng dalawang ito, na marami talaga ang pinakikilig nila.

At yes, hindi naman sila mabibigo sa pelikulang ‘That Kind of Love’ na dinirek ni Cathy Camarillo, dahil sa simula pa lang, may mga paandar na agad na pakilig ang dalawa.

At bongga nga ang tilian sa tuwing magkakatitigan ang BarDa, ha! Lalo na sa punto na halos magdikit na ang kanilang mga mukha.

Pero, pinaka-kuwela sa akin ay ang eksena na ‘inaakit’ ni Barbie si David. Ang bongga nang ‘paglalandi’ ni Barbie sa harap ni David. At si David, feel na feel mong ‘nadadarang’ na rin talaga, ha!

Anyway, hindi ko na ikukuwento ang buong detalye ng pelikula. Mas maganda kung panoorin niyo ito sa July 10 sa mga sinehan.

Pero ang sigurado, kikiligin talaga kayo. May puntong maiiyak din kayo. Pero lamang ang matatawa kayo.

At naku, kung matitiyempuhan niyo pa na mga solid BarDa ang makaksabay niyo sa mga sinehan, siguradong mabibingi talaga kayo sa lakas ng tilian.

Lalo na sa huling part ng movie, na hindi talaga kayo dapat pumikit, o kumurap, dahil panalong-panalo.

Anyway, super successful ang celebrity premiere ng ‘That Kind of Love’ na dumagsa talaga ang mga Kapuso stars, ha!

Ilan sa mga nakita namin ay sina Miss Philippine Universe 2023 Michelle Dee, Gabbi Garcia, Khalil Ramos, Rhian Ramos, Cong. Sam Versoza, Alice Dixson, Kelvin Miranda, Ashley Ortega, Cheska Iñigo, at marami pang iba.

Bongga!