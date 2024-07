BUMULAGTA ang isang isang barangay kagawad matapos itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sa­larin habang nasa loob ito ng covered court sa Alaminos City, Pangasinan noong Miyerkoles.

Kinilala ng Alaminos City Police Office (ACPS) ang biktima na si Recto Tabua, 57-anyos, kagawad sa Barangay Victoria sa nasabing lungsod. Sa report, nangyari ang insidente sa covered court ng nasabing barangay bandang alas-2:03 nang hapon. Nanonood umano si Tabua sa laban ng basketball nang lumapit ang gunman at walang salitang pinutukan ito ng tatlong beses sa katawan gamit ang cal. 45 pistol. Sinamantala ng salarin ang kaguluhan at saka tumakas lulan ng motorsiklo. Nagkasa na ng follow-up investigation ang pulisya para matukoy at madakip ang gunman. Inaalam na rin ng mga awtoridad kung may CCTV camera sa paligid ng lugar para makatulong sa kanilang imbestigasyon na matukoy ang motibo at utak sa krimen. Hindi naman isinasantabi ng pulisya ang anggulong may kinalaman ang krimen sa idaraos na midterm elections sa susunod na taon. (Allan Bergonia)