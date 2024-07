Alexa Ilacad ok pumasok uli sa ‘PBB’ house kung kasama si KD Estrada

Mapapanood ngayong Friday sa ‘Family Feud’ ang Kapamilya Gen Z actor na si KD Estrada.

Game na game ngang sasabak sa Kapuso game show si KD kung saan kasama niya sa Team Guwapo sina Kobie Brown, Drei Sugay, at Ashton Salvador.

Makakalaban nila ang mga host ng online show na ‘Showtime Online U’ o Team Wais na binubuo nina Wize Estabillo, Lorraine Galvez, Nicki Morena, at Jannah Alanise.

Nakakatuwa nga na makita na wala na talagang network war sa pagitan ng GMA Network at ABS-CBN Studios kaya naman napapanood na natin ang mga Kapamilya star sa mga show ng Kapuso at vice versa.

Samantala, game rin naman ang ka-love team ni KD na si Alexa Ilacad na muling tumira sa Bahay ni Kuya ngayong ‘Pinoy Big Brother Gen 11’ pero sa isang kondisyon daw — kung kasama raw ang binata.

“Kung mag-isa ako, hindi ko alam. parang kinakabahan ako kung mag-isa ako feeling ko naibigay ko na lahat ng kaya kong ibigay ko,” pahayag ni Alexa sa naganap na media conference ng Kapamilya reality show.

“Pero if kasama ko si KD parang masaya. I mean, it is fun. Sana pumayag lang sila na magpapasok na may kasama,” dagdag niya pa.

Si Alexa nga ang first-ever Gen Z host ng ‘Pinoy Big Brother’ na muling mapapanood simula July 20.

Exciting!