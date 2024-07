Aislinn Yap, iba pa handa na sa AIMAG, 2025 World Games

MATAPOS ang matagumpay na kampanya ng Pilipinas sa nagdaang 2024 Asia-Oceania Sambo Championships sa pagbulsa ng tatlong pilak at isang tansong medalya, sunod na pupuntiryahin ni Aislinn Yap at mga combat samboist ang makakuha ng kinakailangang puntos para sa 2025 World Games, gayundin ang napipintong pagsabak sa 6th Asian Indoor Martial Arts Games (AIMAG) sa darating na Nobyembre sa Bangkok, Thailand.

Dalawang pilak na medalya ang ibinalibag ng sambo at judo national champion sa 2024 edisyon na ginanap sa Forum de Macau Stadium mula sa women’s sport sambo under-80kgs at women’s combat sambo under-80kgs para mahigitan nito ang tansong medalya sa Astana, Kazakhstan noog isang taon.

Makukunsidera ni PSF Inc. President Paolo Tancontian na isa sa pinakamahusay na performance ng national team ang nagdaang international tourney.

“I consider this a good performance from our athletes compared to last year because we improved a lot in terms of medals we obtained, however, we still have a lot of room for improvement and everyday is a learning process because Asia is considered a world-class level at malakas talaga ang laban dito,” pahayag ni Tancontian. (Gerard Arce)