NASA 30,000 residente ang binakwit ng mga awtoridad para makaiwas sa trahedya na dala ng patuloy na pagliyab ng kagubatan sa northern California.

Ayon sa California Department of Forestry and Fire Protection (CalFire), mahigit 48 oras na ang nagaganap na sunog sa kagubatan ng Thompson sa nasabing bahagi ng California. Mabilis na kumalat ang apoy sa lugar dahil sa nararanasang matinding init na panahon dito na umaabot sa 47°C. Walang naiulat na nasugatan o nasawi sa nagaganap na wildfire pero maraming kabahayan ang inabot ng apoy at natupok. Hinikayat naman ng mga awtoridad ang iba pang mga residente rito na lumikas na at huwag nang hintaying makalapit pa ang apoy sa kanilang mga tahanan.