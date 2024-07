200 baboy todas sa ASF

NASA 200 na alagang baboy ang naiulat na namatay dahil sa sakit na African Swine Fever (ASF) mula sa pitong barangay ng bayan ng Manabo, Abra sa loob lamang ng isang linggo.

Ayon sa Abra Municipal Agriculture Office (AMAO), naitala ang pagkamatay ng mga hayop simula noong Hunyo 26 hanggang Hulyo 3. Sa pag-aaral ng AMAO, nakitaan ang mga baboy ng mga sintomas ng nasabing virus tulad ng lagnat, walang gana sa pagkain, pagsusuka, panghihi­na at hirap na sa pagtayo. Bilang aksiyon, nagpalabas ng executive order si Manabo Mayor Darrell Domasing na pansamantalang pagbabawal sa pagkatay, pagbebenta ng baboy at iba pang pork product sa bayan.Ipinatupad din ang ‘hog quarantine checkpoint’ sa lahat ng entrance at exit sa bayan ng Manabo. “The municipal government is also mulling for the declaration of a state of emergency because of the massive deaths of pigs and the economic impact to the hog raisers and business sectors,” ani Domasing. ­(Allan ­Bergonia)