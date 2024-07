Vice sa September 17 sisibat pa-Tate

Apat na shows pala ang gagawin ni Vice Ganda para sa kanyang ‘Your Memejesty, Queen VG’ USA concert tour 2024, ha!

Sa Los Angeles, California ang unang show on September 20 at sa Saban Theatre sa Beverly Hills ang venue.

Sa Pala Casino sa San Diego naman ang second show on September 21.

Tsika ng concert promoter na si Anna Puno ng Starmedia Entertainment, ilang days din daw makakapagliwaliw si Vice after ng second show dahil on September 28 pa ang third show nila sa Gold Coast Hotel and Casino sa Las Vegas, Nevada.

Nakaplano na nga raw ang mga gagawin ni Vice at ng kanyang entourage sa free days nila, ha!

Ang last show nga pala ni Vice ay sa Choctaw Casinos & Resorts sa Oklahoma.

So when ang alis ni Vice pa-Tate?

“September 17 ang alis ni Vice at ng entourage niya. At least may time pa sila to relax,” tsika ni Anna.

And yes, ngayon pa lang daw ay mabili na ang tickets para sa concert tour ni Vice, ha!

Hindi nga kami magtataka kung biglang mag-announce si Anna na may na-sold out na sa 4 shows ng Unkabogable Star, ‘noh?!

Sey nga ni Anna, hindi raw talaga matatawaran ang lakas ni Vice sa mga Fil-Am. Ang dami raw gustong manood. At siyempre, yearly kung mag-concert tour sa Tate ang misis ni Ion Perez, ha!

So bongga naman talaga ni Vice.

‘Yun na!