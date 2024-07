Bilang pagtupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na mabayaran na nang buo ang lahat ng unpaid arrears para sa Health Emergency Allowance (HEA) ng mga healthcare worker, inanunsiyo ni Department of Budget and Management (DBM) Secretary Amenah Pangandaman na nakatakda nang i-release ng DBM ang P27 bilyon para sa nasabing pro-grama ngayong araw.

Matatandaang noong Mayo ng taong ito, opis¬yal na hiniling ng Department of Health (DOH) ang pagpapalabas ng Special Allotment Release Order (SARO) at Notice of Cash Allocation (NCA) na nagkakahalaga ng P27.453 bilyon para masakop ang bayad na 5,039,926 sa natitirang validated na hindi nabayarang HEA at 4,283 COVID-10 sickness and death compensation claims ng mga kuwalipikadong healthcare at non-healthcare na manggagawa.

Ang parehong halaga ay iniharap sa Senado sa pagdinig noong Mayo 20 at iminungkahi rin ng DOH para isama sa kanilang FY 2025 National Expenditure Program.

“Bilang pagtupad po sa direktiba ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, we will release the additional P27 billion requested by DOH for the settlement of unpaid HEA claims of our healthcare workers by Friday, July 5, 2024. This is a promise fulfilled. Kahit sa 2025 pa ito hinihiling ng DOH, sinikap po ng DBM na mas maaga itong tuparin dahil deserve po ito ng ating mga manggagawa sa health sector,” pagtitiyak ni Secretary Pangandaman.

Sa kasalukuyan, inilabas ng DBM ang P91.283 bilyon sa DOH para sa Public Health Emergency Benefits and Allowances (PHE-BA) na sumasaklaw sa lahat ng benepisyo para sa mga healthcare worker mula 2021 hanggang 2023. Sa halagang ito, P73.261 bilyon ang inilaan partikular para sa HEA.

Kabilang sa PHEBA ang Special Risk Allowance, kompensasyon para sa COVID-19 sickness at death, at karagdagang benepisyo tulad ng meals, accommodation, at transportation allowances para sa mga healthcare worker.