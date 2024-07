Kumpiyansa si Sen. Sonny Angara, ang incoming Department of Education (DepEd) secretary, na itataas ang suweldo ng mga guro sa mga susunod na taon.

Subalit hindi umano ito ganoon kadali lalo na’t hindi lang naman ang isang milyong guro sa pampublikong paaralan ang humihingi ng dagdag-sahod kundi maging ang iba pang kawani ng gobyerno.

“I’m confident in the next few years, hindi ko lang alam kung this year or next year pero magkakaroon ng pagtaas sa suweldo ng ating teachers,” sabi ni Angara sa panayam sa radyo.

“So, talagang mahirap. But I’m confident because every administration, nagkakaroon ng pagtaas ng [suweldo] mga teacher. Ako, ang tingin ko, dito sa loob ng termino ni Pangulong Marcos, magkakaroon po tayo ng pagtaas sa suweldo ng mga teacher,” diin pa niya.

Sabi pa ni Angara, papagandahin din niya ang iba pang mga benepisyo ng mga guro tulad ng mabilis na access sa loan o pautang.

“Minsan natatali sila diyan nang matagal at minsan mataas ang interes. So, pag-aralan natin tapos kausapin natin ‘yung ibang financial institutions ng gobyerno dahil may Government Service Insurance System naman, may Landbank, may SBCorp sa Department of Trade and Industry, nagpapautang ng mura sa mga negosyante,” paliwanag niya.

Uupong kalihim ng DepEd si Angara sa Hulyo 19 matapos ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa hindi malamang kadahilanan. (Dindo Matining)