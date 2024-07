Suporta at malasakit para sa mga kooperatiba

Ang mga kooperatiba ay mahalagang bahagi ng pagbibigay ng suporta at kabuhayan sa ating mga kababayan. Buo po ang aking suporta sa ating mga kooperatiba at sentro po ang mga ito sa marami nating mga inisyatiba. Nitong mga nakaraang linggo, sunud-sunod ang mga kooperatibang hinatiran natin ng suporta.

Kabilang na rito noong June 30, pinangunahan ng Cooperative Development Authority, sa pamamagitan ng programang Malasakit sa Kooperatiba na aking isinulong at patuloy na sinusuportahan, ang Ceremonial Check Awarding para sa 23 kooperatiba sa Region IX na ginanap sa Zamboanga City; at 23 rin sa Region XIII na ginanap sa Bislig City, Surigao del Sur naman noong July 2.

Ang pondong kanilang natanggap ay pwedeng gamitin bilang kapital para mapalago ang kanilang kabuhayan. Puwede rin itong gamitin bilang puhunan sa kanilang maliliit na negosyo. Ang layunin natin ay mapalakas ang kakayahan ng mga kooperatiba na tumulong sa kanilang mga miyembro at sa kanilang komunidad.

Bukod sa financial support mula sa CDA, nagpamahagi rin ako ng shirts, basketballs, volleyballs at iba pang uri ng tulong sa coop members.

Bilang Vice Chair ng Senate Finance Committee at miyembro ng Senate Committee on Cooperatives, isinulong ko ang dagdag na pondo para sa Human Capital Development Program for Cooperatives ng CDA para mas masuportahan ang mga kuwalipikadong kooperatiba sa bawat rehiyon ng bansa. Isa rin ako sa co-authors and co-sponsors ng Republic Act No. 11502, designating October as National Cooperative Month, at RA 11535, mandating a Cooperatives Development Officer in local governments.

Tandaan, ang tagumpay ng ating kooperatiba ay hindi lamang tagumpay para sa ating mga miyembro kundi pati na rin sa buong bansa. Bilang inyong Mr. Malasakit, sama-sama nating itaguyod ang isang mas inklusibo at maunlad na Pilipinas.

Maliban dito, patuloy nating sinisikap mapuntahan ang lahat ng sulok ng bansa upang tumulong sa iba’t ibang sektor ng lipunan.

Noong June 27, personal nating tinulungan ang mga residente ng Puerto Princesa City sa Palawan kung saan ako ay adopted son ng siyudad. Nagkaloob tayo ng tulong sa 1,000 residenteng nawalan ng hanapbuhay, na nabigyan din ng pansamantalang trabaho. Nabigyan din ng karagdagang tulong ang 2,000 na mahihirap sa lugar na makakatanggap din ng tulong pinansyal mula sa lokal na pamahalaan, na ating isinulong. Mayroon ding 1,300 mahihirap ang ating natulungan katuwang sina Mayor Lucilo Bayron, Councilor Raine Bayron at Councilor Elgin Damasco. Naging panauhin din tayo sa ginanap na Philippine Elementary School Principals Association 41st Principals Training and Development Program and National Board Conference na idinaos sa Puerto Princesa Coliseum.

Kinabukasan, July 28, nagtungo tayo sa Sarangani Province at sinaksihan ang inagurasyon ng Super Health Center sa Alabel kasama si Mayor Vic Salarda. Matapos ito ay personal nating pinangunahan ang pagkakaloob ng suporta sa 500 residenteng nawalan ng hanapbuhay. Isinulong din natin ang tulong sa 667 mahihirap katuwang sina Governor Rogelio Pacquiao at Senator Joel Villanueva.

Karagdagang tulong mula sa ating opisina ang naipagkaloob din sa binisita nating 1,000 manggagawa sa General Santos City kasama si Mayor Lorelie Pacquiao. Naging panauhin din tayo sa ginanap na Philippine Councilors League-Sarangani Federation General Assembly sa paanyaya nina PCL Sarangani President Evelyn Alegario, kasama si PCL GenSan President Ma. Lourdes Casabuena.

Noong June 29, naghatid naman tayo ng tulong sa Mati City, Davao Oriental at binigyan natin ng suporta ang humigit-kumulang 1,500 na mga solo parents, daycare workers, food delivery riders, PWDs, out-of-school-youth, fish porters, indigenous people o IPs, vendors at iba pang sektor. Naging katuwang natin sa relief effort sina Mayor Michelle Rabat, Vice Mayor Lorenzo Rabat, Councilor Tara Rabat-Gayta at iba pang mga lokal na opisyal.

Isa pang batch na binubuo ng 1,500 na mahihirap na residente ang nabigyan din natin ng tulong pinansyal katuwang pa rin ang lokal na pamahalaan ng Mati City.

Sa parehong araw, dumalo tayo sa ginanap na Liga ng mga Barangay-Davao Oriental Chapter Provincial Congress sa paanyaya ni Provincial President Jossone Michael Dayanghirang. Sinaksihan din natin ang turnover ng mga ambulansya para sa San Isidro at Caraga, mga bayan sa Davao Oriental, kasama si Cong. Nelson “Boy” Dayanghirang, na ating isinulong katuwang ang DOH.

Naging panauhing tagapagsalita rin tayo sa Davao Oriental State University commencement exercises sa paanyaya ni SUC President Roy Ponce. Bilang Chair ng Senate Committee on Sports, sinaksihan din natin ang pagbubukas ng isang sports cup sa nasabing probinsiya.

Nakiisa naman tayo sa pagdiriwang ng ika-57 Araw ng Davao del Sur noong July 1 sa paanyaya ni Governor Yvonne Cagas. Sinaksihan din natin ang turnover ng Super Health Center sa Digos City kasama si Mayor Josef Cagas. Matapos ito, pinangunahan natin ang pagkakaloob ng tulong pinansyal sa 2,000 mahihirap na residente ng Digos City katuwang ang lokal na pamahalaan.

Noong July 2, nasa Surigao del Sur tayo para maghatid din ng tulong, katuwang si Governor Ayec Pimentel, sa 2,000 mahihirap na residente ng Bislig City.

Noong July 3, dumalo naman tayo sa provincial congress ng Liga ng mga Barangay – Aklan Chapter sa Davao City.

Tuluy-tuloy rin ang aking Malasakit Team sa pagbibigay ng suporta sa mga nahaharap sa iba’t ibang krisis tulad ng 20 na residente ng Capoocan, Leyte na naging biktima ng sunog.

Binalikan natin ang 56 na residente ng Navotas City at muling nagkaloob ng suporta sa mga ito, bukod pa ang tulong na kanilang natanggap mula sa NHA sa ilalim ng programang ating isinulong para may pambili ang mga benepisyaryo ng pako, yero, semento at iba pang materyales sa pagpapaayos ng kanilang tirahan.

Naayudahan din ang 187 displaced workers sa Cebu City katuwang si Congw. Marissa del Mar Magsino ng OFW Party-list; 508 sa Mataas na Kahoy, Batangas kasama si Mayor Janet Ilagan.; 500 sa Marikina City kasama si Cong. Stella Quimbo; at 145 naman sa Nueva Vizcaya kasama si Vice Governor Eufemia Ang-Dacayo. Ang mga benepisyaryo ay mabibigyan din ng pansamantalang trabaho ng gobyerno.

Natulungan din natin ang 1,000 mahihirap na residente sa Mandaue City, Cebu katuwang si Mayor Jonas Cortes. Sa Northern Samar ay nasuportahan natin ang 1,000 sa Lapinig kasama si Mayor Luisa Menzon.

Nagbigay rin tayo ng dagdag na tulong sa 20 TESDA scholars sa Binangonan, Rizal. Naghandog din tayo ng munting regalo sa mga kalahok sa MB Cup sa Quezon City katuwang si Councilor Mikey Belmonte.

Patuloy akong magseserbisyo sa abot ng aking makakaya. Dahil bisyo ko ang magserbisyo, patuloy kong susuportahan ang mga programa na magpapaunlad sa ating mga komunidad. Lagi po nating isaisip na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos.