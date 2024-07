Sulit ang puyat ng mga Noypi! Justin Brownlee, Gilas binulaga Latvia, 89-80

NAPAKALAKING upset sa mundo ng basketball ang ginawa ng Gilas Pilipinas, tinalo ang world No. 6 Latvia 89-80 sa pagsisimula ng kampanya sa FIBA Olympic Qualifying Tournament nitong Huwebes ng madaling araw (oras sa Pilipinas).

Sa mismong homecourt pa sa Riga Arena natalo ang Latvians, sa harap ng sariling crowd.

Tulala ang home fans pagtunog ng final buzzer, hindi makapaniwalang tatalunin sila ng No. 37 Philippines. Hindi man lang nahawakan ng hosts ang trangko.

Sa Manila, sulit ang puyat ng mga Pinoys na naghintay ng laro alas-dose ng hatinggabi.

Sa pangunguna nina June Mar Fajardon, Justin Brownlee at Kai Sotto dumistansiya ng 13 sa first quarter ang Pinoys bago pumasok ang long 3 ni CJ Perez sa buzzer para sa 32-16 lead.

Lamang ng 10 ang Nationals, kinumpleto ni Brownlee ang four-point play para ilayo sa 85-71, 3 1/2 minutes na lang.

Kalmadong nagbaon ng free throws sina Dwight Ramos at Chris Newsome sa dulo para palitadahan ang panalo.

“I’m totally shocked sitting here in front of you,” bulalas ni coach Tim Cone sa postgame press conference. “Anytime you can get into the international arena and have success, that’s a huge feather in the cap.”

Tumapos ng halos triple-double na 26 points, 9 rebounds, 9 assists si Brownlee sa una niyang laro kontra sa isang European squad. Nag-ambag ng 18 points, 8 rebounds si Sotto, naka-11 points sa limang tira lang si Fajardo.

May 12-7-4 si Ramos, umayuda ng 10 markers si Newsome.

Hindi naglaro si Mason Amos, siyam lang ang ginamit ni Cone pero lahat umiskor maliban kay Calvin Oftana.

“Our country is so passionate about basketball and for us to have success on the world stage means a lot to what’s going on back home,” dagdag ng coach. “This is a huge, big step.”

Sumasabak na kagabi ng Gilas kontra No. 23 Georgia, nilampaso ng Latvia 83-55 sa opener.

Kontra Filipinos, nagtangkang mag-rally ang Latvia pero laging may pamatay-sunog ang mga dayo.

Namuno sa Latvia ang 18 markers ni Rodions Kurucs at tig-10 nina Davis Bertans, Janis Strelnieks at Kristers Zoriks.

Nalimitahan sa 1 of 5 shooting si Arturs Strautins. (Vladi Eduarte)