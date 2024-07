Sharon Cuneta ipapa-tarpaulin KathDen

Mukhang di na naman nga mapakali ang mga faney at shippers nina Kathryn Bernardo at Alden Richards o KathDen dahil pati nga si Megastar Sharon Cuneta ay umaasang maging real-life ang relasyon ng dalawa!

Paano ba naman kasi, sa isang panayam kay Sharon, natanong ito kung naniniwala ba siyang mag-jowa na ang KathDen?

Aliw naman ang sagot dito ni Megastar, ha! Sey niya, “Ayokong magsabing oo, pero tawagan ko si Alden mamaya.” Nakakaloka!

Pero very polite pa rin talaga si Sharon, ha. Sey pa kasi nito, “Nahihiya akong magsabi ng ‘Anak, kayo na ba?’ Pero nag-message ako sa kanya, [sabi ko] ‘Anak, kung totoo ‘yan, napakasaya ko!’.” Ang bongga!

Kinumpirma din naman ni Sharon na boto siya sa dalawa kung sakaling totohanan na ang relasyon ng mga ito. Nang tanungin kasi kung pabor siya dito, ang sey niya ay “Oo naman. Kung saan sila maligaya, lalo kung sa isa’t isa, talaga namang… Alam mo naman si Mama, kung kailangan, magpagawa ako ng tarpaulin!”

Mukhang full circle moment nga ang magaganap kung sakali dahil parehong naging anak ni Sharon sa pelikula sina Alden at Kathryn! Si Kath nga sa Star Cinema film na ‘Three Words to Forever’, at si Alden naman sa 2023 Metro Manila Film Festival entry na ‘Family of Two’. Kaya hindi na rin nakakagulat na ganun na lamang kasaya ang Megastar habang pinag-uusapan ang dalawa.

Pinuri rin ni Mega ang dalawa on and off screen.

Tsika niya kay Kath, “She’s so deserving of everything she has received. Her stardom, her status, she’s one of the best people I’ve ever met.”

“And then Alden, the same. The very same words. So, I cannot contain my excitement!” dagdag naman niya kay Alden! Kabogera, ha!

Mukhang ‘di na talaga mapipigilan ang KathDen fever lalo na’t ipapalabas ang sequel ng blockbuster hit film nilang ‘Hello, Love, Goodbye’ na pinamagatang ‘Hello, Love, Again’.

Pero kung for reel man o for real ang relasyon ng dalawa ay ‘di natin maitatanggi na winner talaga ang chemistry ng KathDen na siyang nagpapakilig at nagdadala ng good vibes sa maraming utaw. Doon pa lang ay sulit na sulit na ang suporta ng madla sa kanila. (Carl Balasa)