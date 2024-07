Sawa na sa talo! Jeremy Miado puputulin ‘sumpa’

IIWASANG muling madapa ang Filipino fighter na si Jeremy “The Jaguar” Miado sa panibagong landas ng pakikipagbuntalan matapos ang tatlong sunod na pagkatalo sa ONE Championship.

Tatangkaing putulin ang tripleng pagkalugmok na nagbunga ng dalawang pagkatalo mula sa submission at isang desisyon na sunod na kakaharapin si No. 4 ranked strawweight MMA contender Hiroba Minowa ng Japan sa ONE Fight Night 23 sa darating na Sabado sa Lumpinee Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand.

“We’re talking about my career here,” bulalas ni Miado na nabigo kina Mansur Malachiev sa bisa ng brabo choke noong Hunyo 9, 2023, rematch kay Lito “Thunderkid” Adiwang sa desisyon noong Nobyembre 3, 2023 at bulldog choke kay Keito Yamakita nitong Marso 1 sa ONE 166: Qatar.

“That’s what this fight means for me. I’m gonna give it my all, you’re gonna see it all. I’m not going to lose here.”

Muling kakaharapin ang isa na namang grappler sa katauhan ng 31-anyos na si Minowa na inaasahang babanat ng takedowns at gagawing mala-wrestling ang kanilang tapatan sa simula pa lamang ng laban.

Gayunman, nakahanda ang 31-anyos na fighter mula Balby Team/Ronins MMA and Fitness, na bago malasap ang tatlong pagkatalo ay lumista ito ng four-fight winning streak.

“His strengths will be his wrestling, that’s a given. I expect him to time my strikes and switch for a takedown,” wika ni Miado. “On my end, my advantage would be my footwork. I plan to make things difficult for him when he’s shooting and use my length to maximize my advantage on the range.”

Aminado si Miado na magiging mahirap para sa kanya na mapunta ang laban sa grappling, lalo na kung masisilip ng maaga ng Japanese fighter ang kanyang kakulangan.

Subalit tiwala ito na kaya niyang mahigitan ang takbo ng laro lalo pagdating sa banatan sa strikings para tapusin si Minowa.

“He might be better than me on the ground, but our gap is bigger when it comes to striking,” bulalas ni Miado. “He’s improving on the feet, for sure, but it’s going to be a lot different when he feels my power. Once he feels it, I know he’ll scramble and shoot for a quick takedown.” (Gerard Arce)