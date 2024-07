Hindi lamang umano isang simpleng panalo sa scoreboard ang nakamit ng Gilas Pilipinas nang talunin nito ang Latvia dahil ito rin ang tumapos sa 64-taong tagtuyot na magkaroon ng panalo ang bansa sa alinmang national team sa Europa.

Ito ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez kasabay ng papuri nito sa Gilas na tumalo sa Latvia sa iskor na 89-80 sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament nitong Huwebes.

“It is with great pride and heartfelt congratulations that I commend Gilas Pilipinas for their historic victory against Latvia in an official FIBA tournament. This triumph, ending a 64-year drought of wins against European teams, is gla¬ring proof to the unwavering spirit, dedication and perseverance of our natio¬nal basketball team,” sabi ni Romualdez.

Pinangunahan ni Coach Tim Cone ang Gilas Pilipinas sa laban na ginanap sa Arena Riga sa Latvia.

“Hindi lamang ito simpleng panalo sa scoreboard, kundi isang panalo para sa puso ng bawat atletang nangangarap na irepresent ang Pilipinas sa pandaigdigang kompetisyon. Nagsisilbi itong inspirasyon sa maraming Pilipino na magpursige dahil iba ang talento ng mga Pilipino,” sabi ni Romualdez. (Billy Be-gas/Eralyn Prado)