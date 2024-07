Inamin ni Sen. Robin Padilla na ikinatuwa niya ang debate nina Sen. Alan Peter Cayetano at Nancy Binay sa isyu ng New Senate Building (NSB) sa Taguig City sa hearing ng Senate Committee on Accounts nitong Miyerkoles.

Si Padilla ay dumalo sa nasabing hearing kung saan naging viral pa ang video na panay ang kain nito habang nagbabalitaktakan sina Cayetano at Binay.

“Ako’y masaya sa mga ganung klase ng palitan at mungkahi at naratibo kasi tayo ay nasa Kongreso. ‘Yung mga ganu’ng klase ng pag-uusap, talakayan dapat mangyari iyon,” paliwanag ni Padilla.

“Masaya ako kahapon kaya lang nung napupunta na sa medyo personalan doon na ako humingi ng suspension,” dugtong pa nito.

Sa naturang hearing, nag-walkout si Binay matapos ang higit 20 minutong pakikipagdebate kay Cayetano sa isyu ng P21 bilyon o P23 bilyong costing ng NSB.

Nitong Huwebes, sinabi ni Binay na pinag-aaralan niya ang magsampa ng reklamo sa Senate Committee on Ethics laban kay Cayetano matapos siyang tawagin nitong Marites sa hearing.

“Hindi ko alam. Siguro I have to talk with my staff kung kailangan ba mag-file ng complaint sa Ethics. Hindi ko alam kung siya ngayon chairman ng Ethics. Hindi ko alam,” ani Binay.

Nagpaliwanag din ito sa ginawa niyang pag-walkout sa hearing ng komite ni Cayetano. (Reymund Tinaza/Dindo Matining)