PSL ligang makatutulong sa kabataan – Allan Caidic

WALANG katumbas ang paglalaro para sa karangalan ng bansa.

Kaya naman puspusan ang paghahanda ng 23 koponan na kasali sa Pilipinas Super League (PSL) National Finals at nasaksihan mismo ni ‘The Trigger Man’ Allan Caidic, commissioner ng naturang liga, kung paano nakipagpalitan ng mukha ang bawat manlalaro sa kani-kanilang koponan para lamang makuha ang panalo.

“When we were in Mindanao, tuwang-tuwa iyung, I think it’s MisOr, competing in born 2006, tuwang-tuwa sila kasi iyung representing Mindanao sa National Finals, para sa kanila napakalaking accomplishment na noon,” sabi ni Caidic.

“Imagine if you win in the national level and you’re going to represent the Philippines (for the Global Games), iyun ang ibinibigay ng PSL dito sa Pilipinas pati na rin sa mga player natin sa ibang bansa.”

Ito rin ang naobserbahan ni PJ Simon, dating star player ng Purefoods, deputy commissioner ng Mindanao.

Aniya, ang malaking oportunidad na makapaglaro sa National Finals ang siyang magigiging tuntungan ng mga manlalaro na galing sa kanilang rehiyon na nangangarap na mabago ang takbo ng kanilang buhay sa larangan ng basketball.

“Mas marami rito iyung less fortunate, but you can be sure that iyung mga ganyang klaseng bata, makikipagpatayan iyan sa laro,” dagdag pa ni Simon.

“Nakakalaro ko mismo iyung mga bata dito, nakikita ko sila. One thing is for sure, fighter sila lahat. Ito na ang dream nila na makapaglaro sa Manila. Napakasarap ng feeling na ganoon. Noong panahon namin, walang opportunity na ibinibigay na ganyan. Now, kaliwa’t kanan ang opportunity na naibibigay sa kanila.”

Limang koponan ang kumumpleto sa mga lalaban sa National Finals kung saan kalahok rito ang mga nagkampeon at naging runner-up sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR Finals.

Bubuksan ang National Finals sa Hulyo 7 sa Victoria Sports sa Quezon City kung saan ang mga magkakampeon sa tatlong dibisyon – born 2004, 2006 at 2008 – ay siyang kakatawan sa Pilipinas sa paparating na PSL Global Championship Challenge. (Abante Sports)