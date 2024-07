DALAWANG paring Pinoy mula sa Cebu ang ipinuwesto ni Pope Francis sa Vatican.

Sinabi ng Archdiocese of Cebu noong Miyerkoles na itinalaga ng Santo Papa si Monsignor Jan Thomas Limchua bilang Counselor of the Apostolic Nunciature in the Kingdom of The Netherlands habang si Fr. Hezron Jhud Cartagena ay itinalaga bilang Attache of the Apostolic Nunciature of Ivory Coast.

Sinimulan ni Msgr. Limchua ang kaniyang diplomatikong career para sa Holy See noong 2014 nang maglingkod siya sa Apostolic Nunciature ng Benin at Togo sa West Africa at sa Cairo, Egypt.

Habang nakumpleto ni Fr. Cartagena ang kaniyang missionary year sa Brazil.

Siya ang ika-apat na paring Cebuano na pumasok sa Diplomatic Service of the Holy See.

Ayon kay Archdiocese of Cebu Spokesperson Msgr. Joseph Tan, ang desisyon ni Pope Francis na magtalaga ng mga paring Pilipino sa mga puwesto sa Vatican ay indikasyon ng pagtitiwala ng Santo Papa sa kanilang mga kakayahan na pamahalaan at maglingkod bilang mga misyonero sa iba’t ibang bahagi ng mundo. (Carl Santiago)