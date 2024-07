Makatuwiran ang P35 wage hike para sa mga manggagawa sa National Capital Region, ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) kahit pa nababahala ang ilan nitong mga miyembro na nahihirapan sa negosyo.

Sabi ni PCCI President Enunina V. Mangio, susundin ng mga employer ang bagong minimum wage na inaprubahan ng Regional Tripartite and Productivity Wage Boards.

“It’s a decision made by the wage board, we will respect and follow that. On the part of PCCI, we will monitor and evaluate its impact on our micro and small enterprises that we consider the backbone of our economy,” sabi ni Mangio.

Dagdag niya, makatarungan ang P35 na umento kumpara sa mga hinihining P100 na sadyang malaki at ikalulugi ng mga negosyo.

“I believe it’s a win-win decision for both employers and workers. We also recognize how inflation is affecting all of us,” sabi niya.

Matatandaang minaliit ni Senate President Francis “Chiz” Escudero ang P35 wage hike sa mga worker sa Metro Manila dahil hindi raw ito sapat para makabili ng isang kilong bigas. (Eileen Mencias)