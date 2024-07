LABAN kayo sa bagong kasal na ito na petmalu sa diskarte mairaos lang ang kanilang kasal?

Ibahin nyo ang bagong kasal na ito na sa halip na magarbong kotse na napapalamutian ng bulaklak at may nakakabit na ‘just married’ sa likod ang sakyan, aba eh wapakels ang bagong Mr. and Mrs. nag-tig-isang motor matapos ang kanilang wedding vow.

Naispatan ni Caren Mae Gache ang bride and groom na nagda-drive ng motor sa San Jose Del Monte, Bulacan noong Hunyo 15 kaya naman kinunan niya ito ng video at ini-upload sa Facebook.

“Random people… Hindi po namin sila kilala pero nagagalak kami sa kanilang pag-iisang dibdib… Congrats sa inyo… Ang astig ng concept nyo… Humaharurot talaga si Ate girl… Bless your marriage…,” ang caption ni Gache da kanyang video.

Nagkomento naman ang bride na may pangalang Malaza MJoy sa FB nang makita niya ang post ni Gache.

“@ Caren May Gache thank you po sa pag-congratulate sa aming mag asawa sa video ‘di po namin kayo kilala pero thankful kami sa wishes nyo.

‘di po talaga kami nag rent ng bridal car kasi may motor naman po kami,” ayon sa komento ng bride.

Dagdag pa niya na hindi na sila nag-imbita pa ng mga bisita sa kasal dahil hindi na rin sila naghanda ng reception para makatipid.

“Ang mahalaga ,nakasal na kami sa simbahan. Wala din po akong helmet kasi po dumiretso kami sa photoshoot for remembrance of our church wedding since malapit lang din po ‘yung St.Peter church sa Sto.Cristo where we live,” paliwanag pa ng bride.

Natuwa naman ang mga netizen sa kakaibang trip ng bride at groom. “Waaah ang saya! at ang saya niyo rin para sa kanila Ms. Caren nakakatuwa . nakaka-good vibes”

“Ang astig kasi ni Ate Girl… Happy ako sa kanila…”

“Congrats… cool naman this couple. God bless you both ” (Vince Pagaduan)