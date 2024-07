Nangingitim Na Mga Daliri

Ang mga daliri natin ay madalas na pinagaganda sapamamagitan ng pagkulay ng mga kuko nito at pagalaga sapamamagitan ng pag masahe o pag spa ng mga ito. Masarap ang pakiramdam ng mga kamay at paa pagkatapos nito at may pagkakataon na inaadorno pa ng mga singsing, mapa kamay at paa. Paano na lang kung nangingitim na ang dulo nito? Tinanong tayo kung delikado ba ito at ano dapat ang gawin. Ang kailangan malaman ay kuko lang ba ang nangingitim o angmismong daliri.

Kung ang kuko ang nangingitim, maaaring natamaan o naipit itoo di kaya ang sapatos na suot ay masikip at tumatama ang dulokaya nagkakaroon ng pagdurugo sa ilalim ng kuko at atmagkakapasa dito. Kung biglaan nangyari, sa emergency room ay binubutasan ang kuko para makalabas ang naiipon nadugo. Kung hahayaan, kapag namuo na ito, tutubo pa naman angpanibagong kuko. Matagal lamang ang antayan dahil umaabot sahalos anim na buwan para mapalitan ang buong kuko sa bagalng pagtubo nito. Pero kung ilang mga daliri ang apektado, maaaring may kinalaman ito sa hindi pagkain ng wasto at nagkakaroon ng malnutrisyon, lalo na sa protina at kakulanganng vitamin D at B12. Ang tawag sa kundisyon na ito aymelanonychia. Puwede din na may fungal infection at mangangailangan gamutin, iniinom at nilalagay sa kuko.

Kung ang mismong daliri naman ang nagingitim, mas delikadoito dahil nangangahulugang may problema na sa pagdaloy ngdugo sa dulo nito. Kapag hindi makatanggap ng dugo ay walangnutrisyon at ang mahalagang oxygen na maaapektuhan at masisira ang mag cells at tissues. Tinatawag itong blue toe syndrome dahil madalas nangungula asul o violet bago pa tuluyang mangitim. Mga karamaman tulad ng diabetes ay maaaring maging sanhi nito dahil naaapektuhan ang mag maliliitna ugat o peripheral vasculature. Pwede din na nasugatan at nagkakaimpeksyon, o di kaya pinagmumulan ng kanser tulad ng melanoma. Kung mayroong iba pang sintomas, baka deep vein thrombosis o mayroong malalang problema ang puso at baga at kinakailangan na dalhin agad agaran sa emergency room.

Para gumanda ang circulation o pagdaloy ng dugo sa ating mgapaa, 1) kailangan magkikikilos, maglalalakad at regular namagehersisyo. 2) tigilan ang paninigarilyo. Nakakaapekto din itong maliit na ugat at nagbabara ang mga ito. 3) malusog napagkain. 4) itaas ang mga paa para maipahinga ito at kung nakahiga na ay lagyan din ng unan ang mag paa para maiangatng kaunti at gumanda din ang daloy ng dugo pabalik sa puso. 5) kung angtrabaho naman ay nangangailangan ng matagalangpagtayo o maraming lakarin, gumamit ng compression stockings. 6) panatiliing maganda ang blood pressure para umabot ang dugo sa dulo ng ating mga daliri. 7) at higit sa lahat, kung nagdududa sa itsura ng daliri, magpatingin na sa inyongdoktor.

Hanggang sa susunod! Stay Healthy! Stay safe!Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kapitbahay tuwing martes10am at Health Watch tuwing ikatlong linggo ng buwan 9am saDZEC1062) at Doc Rylan Facebook Live tuwing linggo ng 11am. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na#docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mgakomentaryo at katanungan.