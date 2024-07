Nabistong adik; sikyo nag-awol, tinangay 11 baril ng kompanya

WANTED sa mga awtoridad ang security inspector na nag-absent without an official leave (AWOL) at tumangay sa 11 baril na pag-aari ng isang security agency matapos itong magpositibo sa paggamit ng ilegal na droga sa kinasang surprised drug test nito sa Dasmariñas City, Cavite.

Pinanghahanap ngayon ng pulisya ang suspek na si alyas ‘Eddie’, 32-anyos, security Inspector ng La Immaculada Security Agency at residente sa Block 12, Lot 60, Golden City Dasma 1 Subd., Dasmariñas City, Cavite dahil sa kasong Qualified Theft.

Una dito, nagsagawa ng random drug testing ang La Immaculada Security Agency sa Barangay San Agustin II sa lungsod noong Hunyo 6, 2024 sa kanilang mga security guard kabilang si Eddie.

Noong Hunyo 7, nag-awol ang suspek habang kinabukasan na natuklasan ng operations officer ng security agency na tangay ng una ang inisyung baril sa kanya gayundin ang 10 pang baril sa vault kung saan mayroon itong access.

Dahil bistado na umano ang paggamit niya ng ilegal na droga, hindi na pumasok ang suspek at ninakaw pa ang mga baril na pag-aari ng security agency.

Nag-aalala ang security agency na ipagbili ng suspek ang mga tinangay na baril at magamit sa mga ilegal na aktibidad. (Gene Adsuara)