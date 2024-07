Ni Rey T Sibayan

Mga ka-Misteryo kahit saan may multo kahit saan tayo magpunta ay merong kaluluwang gumagala.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin natin ang Totoo!”

Si MaTet ng Pasay ay nagsabi sa Misteryo ng kanyang karanasan nang minsan mag-tour siya sa South Korea.

Dito niya naranasan ang nakakakilabot na pakiramdam at dahil sa matinding takot ay hindi halos nakatulog sa gabi.

Misteryo: “Paano ba nagsimula ang ghost encounter mo sa South Korea?”

MaTet: “First night pa lang namin hindi na kami nakatulog ng room mate ko kasi ang ingay ng multo sa hatinggabi?”

Misteryo: “Paanong pag-iingay ang ginawa ng multo?”

MaTet: “Kung anu-anong ingay ang ginagawa niya pinapatunog ang buong room namin. Parang pinapalo ng palad niya ang wall ng room. May time makukuha ko na ang tulog ko biglang may malakas na palo sa itaas ng ulunan ko pero nang tingalain ko wala naman.”

Misteryo: “Natakot ka ba ng marinig mo yung ingay at wala naman pwedeng maging dahilan noon?”

MaTet: “Oo natakot ako kasi noong una akala ko sa kabilang room lang namin yung ingay kasi magugulo talaga ang mga kasamahan namin sa tour pero I think around 3am na naalimpungatan ako sa tuluy-tuloy na ingay sa mesa ng room.”

Misteryo: “Paanong ingay ang ginawa ng multo?” MaTet: “May umuumpog sa gilid ng mesa tuluy-tuloy talaga tapos may naririnig akong umuungol o humming ba yun alam mo yung parang kumakanta na may tono pero walang lyrics? Yun ang naririnig ko that time.”

Misteryo: “Naku! I think yung ghost ay lady nakita ko sa mind’s eye ko. She’s a lady wearing white dress na pantulog nakaupo sa mesa at nagkukuyakoy na nagha-humming ng kanta parang pinatutulog ka pa ata kasi parang lullaby yung kanta niya. Yung nagta-tap na makulit ay batang ghost naman At yung naririnig mong nauumpog sa gilid ng mesa ay sakong ng lady ghost habang siya ay nagha-humming.”

