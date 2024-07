Mga pulis-Lucena may pa-scholarship

INILUNSAD ng Lucena PNP ang ‘Ambag Ko Para sa Kinabukasan Mo’ program na magbibigay ng scholarship sa mapipili nilang mga out of school youth (OSY).

Ayon kay Lucena City PNP spokesperson PCMS. Rosemarie Angcana, bukod sa kanilang unang scholar ay nasa proseso na rin sila ng pagpili sa mga Child in Conflict with the Law (CICL) na kuwalipikadong masama sa kanilang programa.

Layunin nito na maibalik ang mga kabataang naliligaw ng landas sa mga eskuwelahan.

Kabilang sa mga ­unang benepisyaryo ng programa ang 2nd year at graduating vocational student ng Dalubhasaan ng Lungsod ng Lucena (DLL) na si Clarence Rabina.

Bukod sa libreng uniform, tumatanggap ito ng weekly allowance na P2,500.

Ayon kay Angcana, pinag-ambagan ng 164 miyembro ng Lucena Component City Police Station ang allowance ng kanilang mga iskolar dahil nais nilang tumulong sa mga kabataan na makapag-aral at mailayo ang mga ito sa masasamang bisyo. (Ronilo ­Dagos)