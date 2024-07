Mga niloko sa fake audition ng ‘PBB’ pinagde-daring

Nakakaloka talaga ang mga bumibiktima sa mga gustong pumasok sa showbiz, ha!

Nagpapakalat nga kasi sila na may pa-audition ang ‘Pinoy Big Brother’ at iba pang shows ng ABS-CBN. Na pinagbabayad pa nga ang mga gustong mag-audition.

At ang nakakaloka pa, hindi lang pinagkakakitaan ang mga gustong mag-audition, gusto pang gawan ng malaswa.

Pahayag nga kasi ni Direk Lauren Dyogi sa presscon kahapon ng ‘PBB’, sinasabihan daw ang mga gustong mag-audition na may daring na ipagagawa.

Kaloka, ha!

So warning nga ni Direk Lauren, huwag magpapaloka. Na sa official social media accounts lang ng ABS-CBN mag-abang ng announcement. Na libre nga raw ang mga pa-audition nila at lalong hindi nila pinagde-daring ang mga nag-o-audition, ‘noh?!

So beware, beware. Huwag na huwag magpapaloko!

Sey naman ng mga host ng ‘PBB Gen 11’ na sina Robi Domingo, Melai Cantiveros, Bianca Gonzalez, Enchong Dee, at Alexa Ilacad, sila mismo ay nagwa-warning sa kanilang social media accounts, na huwag na huwag magpapaloko at maging aware kung ano ang tamang pa-audition sa shows ng ABS-CBN.

‘Yun na! (Jun Lalin)