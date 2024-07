Hiniling ng grupo ng mga magsasaka sa Supreme Court (SC) na pigilin ang Executive Order No. 62 ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. hinggil sa pagtapyas ng taripa sa imported na bigas, mula 35 percent ay naging 15 percent.

Inihain ng grupo ng magsasaka ang petition for certiorari with a prayer for the issuance of a Temporary Restraining Order la-ban kay Pangulong Marcos, Executive Secretary Lucas Bersamin, National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan at Tariff Commission Chairperson Marilou Mendoza.

“This Executive Order was hastily issued sans the consultation, investigation, hearings, reports — which are required by the Flexible Clause of Customs Modernization and Tariff Act (RA 10863) to be complied with before the President can validly make issuance of an Executive Order involving tariff reduction,” ayon sa petisyon ng grupo.

Kabilang sa mga naghain ng petisyon ay ang Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG), Federation of Free Farmers, Unit-ed Broiler Raisers Association, Sorosoro Ibaba Development Cooperative at Magsasaka party-list

Babala ng grupo, maraming magsasaka ang hindi na magtatanim ng palay dahil babaha ng imported na bigas sa bansa na mas mura kaysa sa produkto ng mga lokal na magsasaka.

“Before the EO was issued, the projection was about 4.2 million metric tons of rice, with this new EO, 4.6 million, hindi ba baha iyon?” babala naman ni dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor.