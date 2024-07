APRUB sa mga netizen ang diskarte ng isang vendor na nagtitinda ng murang pastil para makatapos ng pag-aaral.

P10 pastil saan ka pa?

Para sa binatang si Yuan, ang naisipan niyang gawin habang nakatigil sa pag-aaral ay ang pagbebenta ng pastil sa kanto ng Dapitan upang makaipon ng pang-tuition.

Sa isang vlog ni Laine Bernardo, sinundan niya ang binata kung paano siya nagbabalot ng pastil at kanin na ibinebenta niya lang sa halagang P10.

Ginagawa niya ito tuwing umaga upang makaipon ng pera para makabalik sa eskuwela at makatulong sa kanyang pamilya.

Gamit ang dahon ng saging, ibinabalot ni Yuan ang isang takal ng mainit na kanin na may toppings na chicken pastil at inilalagay sa cooler upang manatiling mainit ito.

Dahil mura ang kanyang paninda, lagi itong sold out sa kanyang mga suking nais ding makatipid.

Ani Yuan, dati siyang nagtrabaho bilang service crew pero dahil nawalan din ng trabaho ang kanyang ina at lola kaya’t mas nauuna ang gastusing pambahay bago ang ipon para sa tuition.

Sa ngayon, determinado talaga siyang makaipon para sa kanyang pag-aaral dahil nais niya talagang makapagtapos.

Si Yuan pa lang kasi ang kauna-unahang miyembro ng kanyang pamilya na nakakatungtong sa kolehiyo kaya’t lahat ng pagtitipid ay kanyang ginagawa, kabilang na dito ang pagkain ng isang beses lamang sa isang araw.

Marami namang netizen ang bumilib kay Yuan:

“Such an inspiring feature! Not only did you showcase the delicious pastil, but also shared the heartwarming story of a college student working hard to fund his education.”

“Mura grabe. Dahon pa lang ng saging,bigas mantika sili at gasul at iba pa.” “Hindi madamot ang langit basta magsipag ka lang, God bless us all po.

Saludo sa inyo.”