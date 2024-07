LJ Gonzales pinamunuan Huskers sa 14-0 baraha

Mga laro Biyernes:

(FilOil EcoOil Centre)

4:00pm – Iloilo vs Marikina

6:00pm – South Cotobato vs 1Bataan

8:00pm – Nueva Ecija vs San Juan

NAIPUSLIT ng Quezon Huskers ang low-scoring victory upang manatiling nag-iisang koponan na walang talo nang pabagsakin ang Binan Tatak Gel Beast Motorcycle GameX sa 58-54, habang naging mainit ang shooting ng Paranaque Patriots tungo sa 110-90 pagpaslang sa Bicolandia, gayundin ang ikawalong panalo para sa Quezon City TODA Aksyon kontra Sarangani Marlins sa 70-61 sa pagpapatuloy ng preliminaries sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth Season sa Alonte Sports Arena sa Binan, Laguna.

Sinelyuhan ng dalawang importanteng free throws ni Louell Jay Gonzales sa nalalabing limang segundo ang laro upang masiguro ang malinis na 14-0 kartada para sa Huskers matapos itatak ng Binan ang 5-0 mini run sa loob ng mahigit isang minuto at burahin ang double-digit na kalamangan sa halftime.

Naging mabagal ang takbo ng laro na tumapos lamang sa 12-9 iskor sa first quarter, subalit umepekto ang opensa ng Quezon nang kunin ang 11-point na bentahe sa pagtarak ng back-to-back na lay-up ni Gonzales tungo sa 30-19 sa halftime.

Napalobo pa ito ng Quezon sa 15-puntos na 45-30 mula sa jump shot ni Jason Opiso, hanggang sa tapyasin ito sa 45-40 sa pagpasok ng final period sa tres ni Nino Canaleta.

Nagawang maitabla ng Binan ang laro sa 45-all mula sa magkasunod na tres at fade away basket ni Nathaniel Lopez.

Muli namang pinalobo sa pito ng Quezon ang bentahe sa 7-0 blast sa pagtutulungan nina Gab Banal, Ximone Sandagon at Judel Ric Fuentes, na sinagot ng 5-0 mini run ng Binan.

Kumubra si Gonzales ng 10 puntos kasama ang anim na rebounds at tatlong assists, gayundin sina Fuentes sa 10 puntos, apat na boards, tatlong dimes at isang steal at Sandagon sa sariling 10 puntos sa 4-of-6 shooting kasama ang walong rebounds at tigalawang blocks at steals.

Tumatak naman ng tig-11 puntos sina Carlo Lastimosa at Canaleta para pangunahan ang Binan na bumagsak sa ikalawang sunod na pagkabigo sa 8-6 marka.

Sumandal naman nang husto ang Paranaque sa homegrown talents na sina Paolo Castro at JR Olegario na may kinanang 23 at 13 puntos, ayon sa pagkakasunod, habang sumegunda sa iskoring si Kristan Hernandez sa 20 puntos, at ang double-double nina Reneford Ruaya sa 18 puntos, 10 boards, limang assists at dalawang steals at John Uduba sa 11 puntos, 12 rebounds at tatlong assists para ilista ang kanilang back-to-back panalo sa 10-6 kartada.

Hindi naman sapat ang pangunguna ni Shaquille Alanes na bumanat ng game-high 27 puntos, na sinegundahan ni Chris Javier sa 21 puntos at siyam na boards, habang bumuhos ng malupit na double-double si John Edcel Rojas sa 18 puntos at 17 rebounds, gayundin si Lord Hower Casajeros sa 11 puntos, 15 boards, pitong assists at tatlong steals na bumagsak sa 2-14 baraha.

Nagtulong naman sina Paul Aaron Garcia at Rhinwill Yambing na kanain ang tig-15 puntos para sa QC Toda Aksyon upang kunin ang ikaapat na panalo sa limang laro para iangat sa 8-8 kartada katabla ang Valenzuela Classics Vacargo, habang hindi umubra ang pagbida ni Marvin Hayes para sa Marlin na may 17 puntos at 11 rebounds para malunod sa 4-12 win-loss slate. (Gerard Arce)