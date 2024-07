Let Leni be Leni

Isa sa mga paborito kong serye sa TV ang West Wing. At isa sa mga paborito kong eksena roon ay nangyari noong unang season pa lang, sa episode na “Let Bartlet be Bartlet.”

Medyo malayo ang konteksto ng eksena sa gusto kong pag-usapan ngayon, pero ang pinakanaalala ko: Matapos ang mahaba at tensyonadong diskusyon, tinanong ang Chief of Staff na si Leo McGarry kung may naiisip siyang istratehiya para magsulong ng mas matapang na agenda ng pamumuno.

Kumuha ng legal pad at sharpie si Leo at doon isinulat ang kataga: “Let Bartlet be Bartlet.”

Si Jed Bartlet ang bidang Pangulo sa West Wing na pinalilibutan ng marangal, matapat, matino, at mahusay niyang staff sa White House. “Let Bartlet be Bartlet,” ibig sabihin: Tiwala. Pawalan ang sarili mula sa mga karaniwang tanikala, mula sa sala-salabid na tunggalian ng proseso at politiko at transaksyunalismo ng kapangyarihan na umiipit sa kanya.

Naalala ko ang katagang ito nitong nakaraang linggo, nang lumabas ang balitang tatakbo si Leni Robredo hindi para sa pambansang posisyon tulad ng Senador, kundi para sa Mayor ng Naga.

Hindi ko trabahong pasukin ang motibasyon o kadahilanan ng kanyang desisyon; siya lang ang makapagsasabi noon. Pero ang kapansin-pansin: Sa isang klimang-politikal kung saan lahat pataas ang tingin, kung saan lahat, ambisyon ang dinidiyos– heto si Leni, suot pa rin ang tsinelas, tumutungo sa lokal, tumatapak sa sahig kasama ang kinalakhang komunidad.

Ang mensahe: E ano kung nagkakagulo kayo riyan. Hindi puwesto ang habol ko, hindi poder o kapangyarihan, kundi ang pagkakataong makapaglingkod.

Ang mensahe: Dito nagsisimula ang tunay na serbisyo. Sa harapang pakikitungo sa tao.

At ang naalala ko, sa maraming pagkakataon noong nagtatrabaho pa ako sa OVP sa ilalim niya, noong nagtatanong kami kung ano na, kung bakit ganito o bakit ganyan, nauuwi kami ng mga kapwa ko staff (na paborito rin ang West Wing) sa iisang kataga.

Nauuwi kami sa katotohanan: Kilala ni Leni ang sarili niya, alam niya ang tapang at lakas niya, mahusay siyang dumiskarte. Sa panahon na kailangan, kapag nagkakagitgitan na, sa harap pinakamalalaking hamon– pagpalag sa makapangyarihan, pagtanggap ng alok na maging chair ng ICAD sa loob ng isang hostile na administrasyon, pagtakbo sa VP noong 2016, at sa pangulo nitong 2022– tumindig siya. At wala akong duda, patuloy siyang titindig kung darating muli ang panahon na pinakakailangan siya.

Kaya nga tiwala lang palagi. Let Leni be Leni.