Korte pinalawig pagsusuri sa mga gadget ng Chinese spy

PINALAWIG ng korte ng 30 pang araw ang pagsusuri ng mga awtoridad sa mga hacking device na nakumpiska mula sa hinihinalang Chinese spy nang maaresto ito sa Makati City noong Mayo.

Ito’y matapos payagan ng Quezon City Regional Trial Court Branch 90 ang inihain ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) na motion for extension of time to submit computer data para sa isinasagawang digital forensic examination sa mga nakumpiskang gadget ng suspek na si Yuhang Liu.

Mula sa 10 araw, pumayag ang korte na gawin itong 40 araw para bigyan ng sapat na panahon ang mga awtoridad na suriin ang mga gamit ni Liu.

Base sa court order na pirmado ni QC RTC branch 90 Presiding Judge Maria Zoraida Zabat Tuazon, nakasaad na binibigyan ang CIDG ng hanggang Hulyo 31, 2024 para matapos ang report sa examination ng computer data.

Sinabi ng CIDG na maraming gamit si Liu na kailangang suriin at kulang ang 10 araw na unang ibinigay ng korte para sa inihain nilang Warrant to Examine Computer Data.

Kasama sa mga gamit na pinasusuri ng CIDG sa Anti-Cybercrime Group ang mga cellphone, antenna system, radio receiver/transmitter, router, aerial drone, pati na ang tablet at laptop ng Chinese.

Matatandaang dinakip ng mga tauhan ng CIDG si Liu dahil sa panunutok umano ng baril sa isang hindi tinukoy na Pilipino at pag-iingat ng mga hacking device sa Barangay San Isidro, Makati pasado alas-kuwatro nang madaling-araw noong Mayo.

Pinilit umano ng Chinese ang Pilipino na i-deliver ang mga gadget sa kanyang bahay sa Parañaque City.

Inutusan din umano ng suspek ang Pinoy na magtungo sa iba’t ibang vital installation at i-hack o magkaroon ng access sa international mobile equipment identities (IMEI) at iba pang electronic device ng mga ito.

Dahil dito, naghinala ang mga awtoridad sa posibilidad na isang spy ang suspek. (Edwin Balasa)